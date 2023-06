Zaskakujący scenariusz Iwanowa. "Sytuacja Putina jest paskudna"

- Nie zdziwię się, jeśli po jakimś czasie Prigożyn znajdzie się w Moskwie, wystąpi w telewizji i stanie u boku Putina - mówił w programie "Newsroom" WP były dysydent sowiecki prof. Nikołaj Iwanow. Jak podkreślał, w jego opinii prezydent Rosji jest w "paskudnej sytuacji", dlatego "zdolny jest do wszystkiego", w tym do wybaczenia zdrady Prigożynowi. - Jestem przeciwny, żeby mówić o tym, że Putin jest fanatykiem. Wykorzystanie (ponowne) Prigożyna jest całkiem możliwe. W swoim wystąpieniu mówił, że większość wagnerowców to bohaterowie, patrioci Rosji. Nie odciął ich od walki. W Rosji wszystko jest możliwe - mówił prof. Iwanow.