Zaskakujący pomysł PiS ws. hymnu. Poseł Porozumienia komentuje wprost

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przygotowało projekt ustawy, który zakłada modyfikację w kolejności zwrotek hymnu narodowego. Zamiana kolejności drugiej i trzeciej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego ma "przywrócić logikę" utworu napisanego w 1797 r. przez Józefa Wybickiego - tlumaczy Przemysław Rey, kurator Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i autor propozycji modyfikacji tekstu hymnu RP. Co na to poseł Porozumienia Michał Wypij? - Tego typu zmiany są zaskakujące. Przywykliśmy do pewnego brzmienia kolejności naszego hymnu narodowego. Wydaje mi się, że niepotrzebna jest taka ingerencja. Zwłaszcza że jest dużo więcej ważniejszych tematów niż zamiana zwrotek - komentował polityk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.