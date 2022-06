Zaskakujący pomysł doradcy Dudy. Były ambasador zażenowany

- Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś unii polsko-ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi - powiedział doradca prezydenta Andrzeja Dudy prof. Andrzej Zybertowicz. Wypowiedź komentował w programie "Newsroom" WP były ambasador RP w USA Ryszard Schnepf. - Rozumiem, że pan profesor chciałby w ten sposób zdobywać popularność, rozgłos, ale jako doradca prezydenta, formalnie umocowany, powinien zachować wstrzemięźliwość w rzucaniu i lansowaniu projektów, które są bardzo ryzykowne i niebezpieczne przede wszystkim dlatego, że idą tym samym śladem, co propaganda Putina, która podkreśla, że Polska chce zawładnąć przynajmniej częścią Ukrainy. Myślę, że pan prof. Zybertowicz będzie się cieszył popularnością przede wszystkim na terenie Federacji Rosyjskiej, w rosyjskich mediach. Można "pogratulować". Czuję się zażenowany i to słowo "zażenowany" jest dyplomatycznym określeniem moich uczuć - oznajmił. - Można powiedzieć, że prof. Zybertowicz jest autorem kolejnego fake newsa, tym razem jednak z bliskiego otoczenia prezydenta Dudy, więc nabiera to formalnego charakteru. Tym bardziej jest to groźne i niebezpieczne - podkreślił. - To są szkodliwe wypowiedzi, szkodliwe pomysły. Szkodliwe w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale także napędzające propagandę putinowską - podsumował Schnepf.