Zaskakujący komentarz Patryka Jakiego ws. Ursuli von der Leyen

Troje przedstawicieli liberalnej frakcji odnowić Europę (RE) w Parlamencie Europejskim zaapelowało o poddanie pod głosowanie wniosku o wotum nieufności wobec szefowej KE Ursuli von der Leyen. Jako powód podają zaakceptowanie przez Komisję polskiego KPO. Czy von der Leyen słusznie znalazła się w ogniu krytyki? - Niesłusznie - stwierdził w programie "Newsroom" WP europoseł PiS Patryk Jaki. - KPO to kredyt, na który zrzucają się wszystkie państwa. Polska ręczy za inne państwa, wzięła kredyt, a nie dostała żadnych pieniędzy. (...) Kompletny absurd - stwierdził. Dopytywany, czy stanąłby zatem w obronie szefowej KE, Jaki oznajmił, że "generalnie nie, ale jeżeli jest atakowana za to, że przyznaje Polsce prawo do kredytu, który Polska zaciągnęła i który spłaca, to w tym sensie jest atakowana nieuczciwie". - Natomiast ona sama doprowadziła do tej sytuacji. Od lat wpisywała się w rasistowską nagonkę na Polskę, że wolno nam mniej niż innym państwom. I dziś ma tego konsekwencje - stwierdził Jaki.