Niecodzienne wyznanie Hołowni. "Tatusiu, znowu będzie afera?"

- Jak wyjeżdżałem rano i mówiłem, że jadę znowu do pracy, a ona (córka - przyp. red.) mnie pyta: "tatusiu, znowu będzie afera?" Bo czasami ogląda razem z wieloma z nas transmisję Sejmu - zaczął opowiadać Hołownia. - Córeczko, dzisiaj chyba nie będzie afery - miał odpowiedzieć jej tata, by następnie zaspokoić ciekawość dziewczynki i opowiedzieć, co oznacza "Trzecia Droga". - Chcemy ludziom pokazać, że mają wybór, że zawsze mogą wybrać i że nie są skazani na pierwszą i na drugą. Zawsze masz w życiu, córko, wybór. Zawsze, kochanie, jest jakaś trzecia droga - dodał lider Polski 2050.