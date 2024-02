Kosiniak-Kamysz wypomina PiS-owi. "To wstyd"

Prezes PSL-u odniósł się także do PiS-u. Stwierdził, ze "nie mogą odnaleźć się w opozycji, a to zagraża wspólnocie". - Suweren, na którego tak często się powoływali, zdecydował i albo przyjmą to do wiadomości, albo pogrąża się we własnej destrukcji. To nas pewnie mniej obchodzi, ale ta destrukcja, którą sobie urządzają, niestety wprowadza też chaos i zamieszanie, a to służy już naszym wrogom zewnętrznym - powiedział.