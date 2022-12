Zaskakujące wyniki spisu ludności w UK. Jest też polski akcent

Odsetek osób deklarujących się jako ateiści wzrósł z 25,2 do 37,2 proc., muzułmanów wzrósł z 4,9 do 6,5 proc., hindusów z 1,5 do 1,7 proc., sikhów z 0,8 do 0,9 proc, a wyznawców judaizmu pozostał zasadniczo niezmieniony na poziomie 0,5 proc. Pytanie o religię było dobrowolne w spisie, ale odpowiedzi na to pytanie udzieliło aż 94 proc. osób.