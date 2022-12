Czekały na autobus szkolny. Brutalny atak na uczennice na południu Niemiec

Do bestialskiego ataku na dwójkę dzieci doszło około 7.30. Jak podaje "Bild", ofiary to dwie uczennice szkoły średniej, nastolatki w wieku 13 i 14 lat. Uczennice zostały zaatakowane w drodze do szkoły. Świadkowie napaści bardzo szybko wezwali na miejsce policję i karetkę pogotowia.