Zaskakujące wyniki badania. Polacy wypowiedzieli się ws. religii w szkołach

Czy dzieci w szkołach powinny być uczone religii? Takie pytanie zostało przedstawione Polakom w badaniu przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu" przez Instytut Badań Pollster. Aż połowa z nich chce usunięcia religii ze szkolnego programu.

Od wielu lat religia jest jednym z przedmiotów nauczania szkolnego. Gdy jedni chwalą sobie takie rozwiązanie, inni wskazują na to, że nauki związane z Kościołem powinny być realizowane w parafialnych salach po niedzielnych mszach.

- To efekt cywilizacyjnego rozwoju i zjawisko, które występuje we wszystkich rozwiniętych demokracjach. Teraz dominuje skłonność do otwartości, tolerancji – takie cechy, zdaniem rodziców, powinna mieć nowoczesna szkoła – komnetuje wyniki badania w rozmowie z tabloidem prof. Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk.