Zaskakujące słowa z RCB. Dyrektor o bezpieczeństwie Polaków

Wojna w Ukrainie i zagrożenie ze strony Rosji zmienia priorytety w zakresie bezpieczeństwa państw Europa. - Unia Europejska bardzo intensywnie pracuje nad zmianą strategii pojmowania rynku usług kluczowych i bezpieczeństwa ludzi. To odwrócenie priorytetów to novum - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr inż. Witold Skomra - szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dopytywany o podobną korektę priorytetów bezpieczeństwa Polski, wprost stwierdził, że nie jesteśmy przygotowani na takie zagrożenie. - Ustawa od dwóch lat leży w Sejmie i jak sądzę do końca kadencji tam poleży - mówił dyrektor rządowej agendy. Ujawnił też, że jeśli chodzi o ochronę sfery usług kluczowych, to nie w Polsce nikt nie bada takiego zagadnienia. Skomra dodał, że jeśli chodzi o obiekty kluczowe dla państwa, to do nowych wymogów dostosował się najszybciej sektor prywatny, ale gorzej jest z zarządcami państwowymi i samorządowymi. W jego ocenie ok. 85 proc. takich obiektów jest właściwie zabezpieczona - Jeśli coś jest warte wysłania rakiet z Kaliningradu, to jest na naszej liście - zaznaczył szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej RCB.

