Zaskakujące słowa szefowej KE ws. Putina. Zdecydowana reakcja Gowina

Ursula von der Leyen nie wyklucza udziału Władimira Putina w jesiennym spotkaniu G20. - Lepiej powiedzieć mu, kiedy przybędzie, co o tym myślimy, prosto w twarz. I wtedy powinien zająć stanowisko - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej. Co na to prezes Porozumienia Jarosław Gowin? - Jedynym językiem, który rozumie Putin, jest mowa wystrzałów artyleryjskich. Mówiąc krotko - trzeba dozbrajać Ukrainę. Przyjdzie taki moment, gdy obie strony zasiądą do stołu rokowań, ale na pewno jest to zdecydowanie przedwcześnie. Jakiekolwiek zapraszanie Putina, bezpośrednie rozmowy z nim ze strony polityków państw zachodnich, osłabiają pozycję Ukrainy - ocenił w programie "Newsroom" WP. - Przyjdzie moment na uściśnięcie dłoni, ale dopiero wtedy, gdy pozycja obu armii na froncie będzie korzystniejsza dla strony ukraińskiej - podkreślił.