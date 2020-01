Zaskakujące słowa Mateusza Morawieckiego o Konfederacji. "To potwierdza ich związki z Rosją"

Premier nie składa broni w walce o prawdę historyczną z Rosją. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na niepokojący go fakt. Zauważył, że w tej kwestii nie wybrzmiał mocno głos części polityków prawicy. Krzysztof Bosak błyskawicznie mu odpowiedział.

I zaznaczył, że PiS poprawia "zaniedbania" w polityce historycznej poprzedników. Przy tej okazji dodał, że w ostatnich tygodniach politycy Konfederacji "zamilkli". - To potwierdza ich związki z Rosją - uznał. Podkreślił, że patrioci zawsze bronią dobrego imienia swojego kraju. W ocenie premiera PiS z powodzeniem przekazuje odpowiednią narrację.

"Premier skłamał na temat Konfederacji. Skoro angażują tak wysokie czynniki, by podmyć zaufanie do nas, to znaczy, że z badań opinii publicznej wyłaniania się trend umacniania się naszego poparcia wśród Polaków" - napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.