Zaskakujące słowa chińskiego dyplomaty o przyszłych granicach Ukrainy

- Szanujemy integralność terytorialną wszystkich krajów. Kiedy Chiny nawiązały stosunki z byłym Związkiem Radzieckim, to właśnie uzgodniliśmy. Ale jak powiedziałem, są to kwestie historyczne, które muszą zostać wynegocjowane i rozwiązane przez Rosję i Ukrainę i to jest to, za czym się opowiadamy - zastrzegł ambasador Fu Cong.