Zaskakujące słowa Berlusconiego. Oskarżył Ukrainę o wywołanie wojny

- To Ukraina złamała porozumienie z 2014 roku. Putin nie chciał wojny, uległ w końcu presji Rosji i wymyślił tę operację specjalną - twierdzi Silvio Berlusconi. Do mediów wyciekło kolejne nagranie ze spotkania partii Forza Italia. Polityk twierdzi ponad to, że ani Europa, ani USA nie ma prawdziwych liderów i jedynym światowym liderem jest on sam.