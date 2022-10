Kontaktował się z Putinem. Wypłynęły nagrania

Włoski polityk od dawna krytykowany był za bliskie kontakty z Rosją. Jeszcze w lipcu "La Repubblica" opublikowała słowa Berlusconiego, który na kilka godzin przed obaleniem rządu miał powiedzieć do swoich współpracowników: "Rozmawiałem z ambasadorem Rosji we Włoszech, Razowem. Wyjaśnił mi ich powody i to, co zrobił Zełenski. Powiedział mi, że to Ukraina spowodowała 20 tys. ofiar na spornych terenach. I że inwazja była konieczna, bo istniało ryzyko, że Ukraina zaatakuje Rosję".