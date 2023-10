Zaskakujące porównanie. Kaczyński potężniejszy niż Biden?

Według sondaży to opozycja ma większe szanse na pozyskanie głosów niezdecydowanych wyborców. PiS próbuje temu zaprzeczać. - Ja się mniej obawiam o wynik wyborczy opozycji. Wcale nie mówię, że jestem pewny, że opozycja wygra, ale że ma duże szanse. Uważam, że wykonujemy pracę, bardzo dobrą. Wszystkie trzy ugrupowania. Dużo mniej jestem spokojny o reakcję Jarosława Kaczyńskiego, gdy zobaczy, że nie ma szans na utrzymanie władzy - komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. - Mam przekonanie, że te wybory są ważniejsze niż każde wybory po 1989 r. Jeżeli PiS wygra wybory, to cała odpowiedzialność za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych granic spocznie w rękach 70-paroletniego człowieka. Jeżeli wybuchnie wojna lub międzynarodowy kryzys, to ani prezydent, ani premier nie będą w stanie sami podjąć decyzji - dodał. Prowadzący program Michał Wróblewski zwrócił uwagę, że Joe Biden jest jeszcze starszy niż prezes PiS. - Jaka Ameryka, taka Marylin Monroe. Tak jak Kaczyński nie jest Bidenem, tak Beata Szydło to nie Hilary Clinton. Joe Biden nie ma takiej władzy jak Jarosław Kaczyński ma w Polsce. Bidenowi nie podlega parlament, Sąd Najwyższy i ani jedno medium. Biden ani nikt z jego administracji nie może zadzwonić do CNN-u i powiedzieć co mają robić. Amerykańskie telewizje nie transmitują rocznic śmierci jego krewnych - stwierdził polityk.