Zaskakujące odkrycie w Holandii. Świątynia z czasów rzymskich pełna skarbów

Archeolodzy w Holandii dokonali niesamowitego odkrycia. Na wschodzie kraju, w Herwen-Hemeling, udało im się dotrzeć do kompletnego i praktycznie nienaruszonego rzymskiego sanktuarium. Znajduje się ono tuż przy granicy z Niemcami, w miejscu, przez które biegła północna granica Cesarstwa Rzymskiego, tzw. Limes, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pierwsze obiekty tej świątyni zostały odkryte już w 2021 r. przez archeologów hobbystów. Teraz na miejscu pracują archeolodzy z RAAP. Ich badania wykazały, że funkcjonowały na tym obszarze co najmniej dwie świątynie, w których żołnierze rzymscy modlili się do swoich bóstw od I do IV wieku. Wśród znalezionych artefaktów znajdują się między innymi liczne ołtarzyki, kamienie wotywne, fragmenty płaskorzeźb, posągi bogów oraz naścienne malowidła. Niektóre z tych znalezisk będzie można podziwiać w Muzeum Het Valkhof w Nijmegen. Biuro Rzeszy ds. Dziedzictwa Kulturowego poinformowało, że odkrycie jest wyjątkowe nie tylko w skali kraju - ma też duże znaczenie międzynarodowe.

