Zaskakujące odkrycie na budowie w Łodzi. Skarb z II wojny światowej

Prawdziwy skarb z II wojny światowej przypadkiem odkryty podczas prac remontowych w Łodzi. Robotnicy firmy Warbud natknęli się na tajemnicze pudło owinięte gazetami, gdy wykonywali swoje zadania w kamienicy przy ulicy Północnej 23. Po jego otworzeniu okazało się, że schowane są w nim wartościowe przedmioty, prawdopodobnie należące do jednej z rodzin żydowskich z lat 1940-1945. Nagranie z tego miejsca udostępniła agencja Associated Press. W pudle znajdowały się m.in. posrebrzane menory, chanukije, zastawy stołowe i przedmioty codziennego użytku, które zostały ukryte w ścianie po to, by nie wpadły w ręce nazistowskich Niemców. Co ciekawe, tuż obok budynku w trakcie wojny istniało żydowskie getto "Litzmannstadt". Właściciele przedmiotów mieli nadzieję, że wrócą do swojego mieszkania i będą mogli odzyskać swoją własność, ale nigdy to się nie stało. Wszystkie znalezione przedmioty zostaną przekazane do miejskiego Muzeum Archeologicznego. - Ci mieszkańcy, którzy zakopali te przedmioty, zrobili to najprawdopodobniej myśląc, że kiedyś po nie wrócą, że będą mogli je odzyskać - powiedział agencji AP wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.