Zaskakujące doniesienia ws. Jarosława Kaczyńskiego. Tomasz Siemoniak komentuje

"Jarosław Kaczyński, który od dłuższego czasu łączy funkcję wicepremiera i prezesa partii, ma odejść z rządu Mateusza Morawieckiego" - donosi "Super Express". - Wszystko po to, by - jak czytamy w dzienniku - przygotować partię do kampanii wyborczej. "Misja została zakończona i według mnie prezes powinien skupić się teraz bardziej na partii, bo ta jest zaniedbana" - powiedział anonimowo w rozmowie z "SE" "ważny polityk PiS". Co na to wiceszef PO Tomasz Siemoniak? - Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu w sytuacji ewidentnej podległości wobec niego premiera Mateusza Morawieckiego było przedsięwzięciem sztucznym, ale wycofanie się to będzie przyznanie się do porażki i fikcyjności tego rozwiązania. Dla struktury PiS jest wygodne, że Kaczyński jest wicepremierem, siedzi w Kancelarii Premiera, jest w stanie balansować sytuację w rządzie. Osłabia to oczywiście Morawieckiego, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś odważył się Kaczyńskiemu powiedzieć, że ma się teraz zająć partią, a nie pracą w rządzie - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.