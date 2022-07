Zaskakująca zemsta w Rybniku. Oto co kobieta zobaczyła przed domem

Jak się okazało, wysypanie piasku zlecił mężczyzna, którego pani Zuzanna widziała kilka razy w życiu. Był on w trakcie rozwodu z koleżanką poszkodowanej. Owa znajoma jest również matką chrzestną córki pani Zuzanny. Z jakiegoś powodu mężczyzna chciał zemścić się, wysypując piasek i blokując możliwość wyjazdu samochodu. Dokładne okoliczności bada straż miejska. Ta również wytłumaczyła, dlaczego trzeba było kilku dni, by ktoś zajął się problemem pani Zuzanny. Okazało się, że najpierw trzeba upewnić się co do statusu drogi. Od tego bowiem zależy, na kim spoczywa obowiązek sprzątnięcia piasku. Gdyby droga była prywatna, rodzina pani Zuzanny musiałaby to wykonać na własny koszt. Z całej sytuacji próbowała wytłumaczyć się także firma, która piach dostarczyła: