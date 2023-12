Zaskakująca deklaracja Putina. "Rosja gotowa budować stosunki z USA"

- Niepohamowana chęć wkradnięcia się w stronę naszych granic, wciągnięcia Ukrainy do NATO, wszystko to doprowadziło do tej tragedii. Do tego krwawe wydarzenia w Donbasie przez osiem lat. Wszystko to doprowadziło do tragedii, której teraz doświadczamy. Zmusiły nas do podjąć takie działania - ocenił rosyjski dyktator.