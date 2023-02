Zaskakująca decyzja rządu Austrii. Protest 20 państw

We wspólnym oświadczeniu 81 delegatów z 20 państw, czytamy: "To ważne, by pamiętać, że rosyjski parlamentaryzm jest integralną częścią systemu władzy i ma współudział w zbrodniach, które Rosja każdego dnia popełnia w Ukrainie". Przeciwko decyzji Austriaków protestuje m.in. Polska, Ukraina, Francja, Wielka Brytania i Kanada. Dodano, że dla rosyjskich delegatów nie ma miejsca w instytucji, której zadaniem jest "szczery dialog i sprzeciwianie się wojnie".