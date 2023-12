Zaskakująca decyzja królowej Danii. Zamierza abdykować

Pierwszy taki przypadek

Do abdykacji ma dojść po 52 latach panowania Małgorzaty II. 83-letnia królowa objęła tron w 1972. Po śmierci brytyjskiej królowej Elżbiety II to właśnie ona stała się najdłużej urzędującym monarchą w Europie. Ustępująca wkrótce głowa państwa cieszyła się sympatią i poparciem Duńczyków. Będzie to pierwszy w historii kraju przypadek, kiedy następca tronu obejmie władze po abdykacji.