Zaskakująca decyzja Jacka Rostowskiego. Kandyduje do Europarlamentu

Były minister finansów za rządów PO-PSL Jacek Rostowski zaskoczył swoim oświadczeniem na Twitterze. Napisał, że kandyduje do Parlamentu Europejskiego z brytyjskiej partii Change UK.

"Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z Londynu z drugiego miejsca na liście proeuropejskiej i antybrexitowskiej partii Change UK. Jeśli zostanę wybrany, będę reprezentował wszystkich obywateli europejskich w Londynie, po pierwsze Brytyjczyków, ale także Polaków, Francuzów, Hiszpanów itd." - napisał Jacek Rostowski na Twitterze.

To zaskakująca wolta, bo polityk był ministrem finansów, a potem wicepremierem w rządzie PO-PSL, a po odwołaniu w 2013 r. został nawet wybrany na członka zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

Po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2015 r. Rostowski wycofał się z polityki. Wykładał na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, założonym przez słynnego miliardera Georga Sorosa. Mówiło się w kuluarach, że ma chęć wystartować z list Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale ostatecznie nie znalazł się na żadnej z nich. Czyżby to było przyczyną szukania sobie nowej partii?

Change UK wystawia 70 kandydatów

Change UK to nowa partia na brytyjskiej scenie politycznej. Jak podaje BBC News, rozpoczęła ona we wtorek kampanię wyborczą do Europarlamentu. Opóźnienie brexitu spowodowało, że Wielka Brytania będzie mogła wziąć udział w tych wyborach.