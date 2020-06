Zasiłek opiekuńczy do końca roku szkolnego. Kto go dostanie?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Z zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony jeszcze w marcu 2020, skorzystać mogą rodzice lub opiekunowie dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, bo te są zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem, ewentualnie rodzice nie chcą posyłać tam dzieci, ponieważ obawiają się o ich zdrowie. Jeśli rodzice, mimo otwarcia żłobków, przedszkoli czy szkół, zdecydują się osobiście zajmować dzieckiem i tym samym nie będą mogli pójść do pracy, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca roku szkolnego

W Sejmie trwają już prace nad projektem ustawy, która przedłuża zasiłek opiekuńczy. W tym momencie rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8 mogą z niego korzystać do 14 czerwca. Prawdopodobnie zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony jeszcze o kolejne 2 tygodnie, czyli do 28 czerwca. "Taką możliwość zakłada projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nad którymi pracuje Parlament" - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.