Zasiłek celowy 2023. Jak otrzymać wsparcie? Co należy o nim wiedzieć?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zasiłki celowe to świadczenia "fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu". Jakie kryteria należy spełnić, by go otrzymać?