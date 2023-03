Zasadzka pod Bachmutem. Z rosyjskiego MT-LB nic nie zostało

Kolejna udana zasadzka pod Bachmutem w wykonaniu ukraińskich żołnierzy, tym razem służących w 59. brygadzie. Celem ataku okazał się rosyjski transporter opancerzony MT-LB. Został on celnie trafiony pociskiem przeciwpancernym Rapier. Granat został kilkukrotnie zrzucony na pojazd wroga, doszczętnie go niszcząc i nie dając rosyjskiej załodze żadnych szans na ratunek. Po niespełna 40 sekundach z rosyjskiego MT-LB nic już nie zostało. Sukces żołnierzy Zełenskiego został udokumentowany, a nagranie trafiło do mediów społecznościowych. MT-LB to wielozadaniowy ciągnik artyleryjski produkcji radzieckiej, który został skonstruowany w latach 60. XX wieku. Powstał z myślą o holowaniu armaty przeciwpancernej T-12, ale z czasem zaczął być wykorzystywany w roli transportera opancerzonego, o wysokiej mobilności w trudnym terenie.