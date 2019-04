Zarzuty dla dorożkarzy z Morskiego Oka. Powodem znęcanie się nad końmi

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm fiakrom. Dodatkowo furmani stracili licencję. Jeden powoził turystów koniem z pękniętym kopytem. Drugi nie pozwalał zwierzętom na przerwy.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2016 r. i dwóch dorożkarzy z Morskiego Oka. Jeden z fiakrów zaprzągł do pojazdu do przewożenia turystów konia z pękniętym kopytem. Woźnica tłumaczył się, że nie wiedział o tym, że to może sprawiać zwierzęciu ból - podaje portal zakopane.info.