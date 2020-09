Żart rosyjskich youtuberów. Nikt nie poniósł odpowiedzialności w Pałacu

W trakcie rozmowy Rosjanie gratulowali Andrzejowi Dudzie reelekcji, nawiązali do kampanii i dyskusji na temat LGBT oraz omówili relacje Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem . Prezydent po kilku godzinach od opublikowania nagrania na swoim koncie na Twitterze wytłumaczył się z kompromitującej rozmowy, twierdząc iż zorientował się, że nie rozmawia z prawdziwym Antonio Guteressem.

- Sprawa w Pałacu rozeszła się po kościach. Po wygranej prezydenta w wyborach, nikt nie myślał o wyciąganiu służbowych konsekwencji. Sprawą zajęła się ABW i to w zupełności wystarczyło – mówi dzisiaj WP osoba z otoczenia Kancelarii Prezydenta.

Odpowiedzialność za incydent ponieśli za to urzędnicy z wydziału politycznego polskiego przedstawicielstwa przy ONZ. Jak nieoficjalnie informował TVN24, chodziło o szefa wydziału i jego sekretarkę.

Przypomnijmy, że tuż po ujawnieniu nagrania, krytycznie do zachowania urzędników odniósł się były prezydent Polski Bronisław Komorowski.

- Ewidentnie zawinili urzędnicy, którzy nie zweryfikowali osoby dzwoniącej. To prezydent za nich odpowiada, bo sam dobiera sobie współpracowników. Prośby o rozmowę z prezydentem zawsze są dokładnie sprawdzane. Trzeba oddzwonić na numer, który dana osoba podaje jako swój, potwierdzić go w bazie danych i zweryfikować tę osobę w ambasadzie. Wokół prezydenta muszą być urzędnicy, którzy przestrzegają procedur. Nie można łączyć prezydenta, jeśli się wszystkiego dobrze nie potwierdziło. Tak to można tylko z żoną – mówił WP Komorowski.