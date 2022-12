Żart deputowanego. Oburzenie nawet w Rosji

"Parlamentarzysta od razu przyznał, że żartuje, ale nie wszystkim żart się spodobał" - pisze news.ru. "Parlamentarzysta Artem Metelew ze wstydu zakrył twarz rękami" - to z kolei portal mk.ru. Portal ura.ru zwrócił się z prośbą o komentarz do słów Niłowa do służby prasowej partii "Sprawiedliwa Rosja". "Reakcja innych w tle jest zrozumiała. Poseł mówi, a my się wstydzimy" - to z kolei wpis kanału "Moskwa24", który na Telegramie śledzi ćwierć miliona osób.