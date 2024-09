Zaraz miały zamknąć się rogatki. Wtedy bmw ruszyło przez przejazd

Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców na przejeździe kolejowym w Rzeszowie. Na oficjalnym koncie PKP na YouTube udostępniono nagranie ku przestrodze ze zdarzenia, które miało miejsce w połowie września. Gdy przed torowiskiem pojawiło się czerwone światło na sygnalizatorach, jeden z uczestników ruchu zatrzymał się. Wówczas pojawiło się bmw, które na czerwonym świetle przejechało przez tory. Po chwili ten sam manewr powtórzył kierowca wywrotki. Parę sekund później rogatki się zamknęły, dlatego obaj kierowcy mogli poczuć ulgę. Nie wiedzieli jednak, że wszystko się nagrywa, a materiał z ich niebezpiecznej jazdy trafił na policję. Co ciekawe, obecnie za przejazd na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy grozi mandat w wysokości do 2 tys. złotych i nawet 15 pkt karnych. "Na przejeździe kolejowo-drogowym w Rzeszowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 12 września 2024 r. kierujący dwoma autami zignorowali przepisy ruchu drogowego - nie zatrzymali się przed migającym na czerwono sygnalizatorem, zabraniającym wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Kierowcy narazili na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu oraz pasażerów nadjeżdżającego pociągu. Sprawa została przekazana policji" - zaapelowało PKP w opisie do nagrania.