Zapytano o wpis Tuska. “Z czym tutaj się zgadzać, rozpoczął kampanię”

W drugiej turze wyborów samorządowych frekwencja wyniosła 44,06 proc. Premier Donald Tusk we swoim wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do nadchodzących wyborów europejskich i stwierdził, że "nie stać nas na niską frekwencję". W Poranku Wyborczym WP prowadzący zapytał Olgę Semeniuk-Patkowską czy zgadza się z premierem. - Z czym tutaj się zgadzać, rozpoczął kampanię, bo próbuje jak najszerszej zaktywizować środowiska do tego, aby szły do eurowyborów - stwierdziła posłanka PiS. Oceniła też, że wyciąganie wniosków z frekwencji "to jest strach". - Okazało się jednak, że te 166 powiatów jest, jednak druga tura jest, jednak się Platforma musi namęczyć - mówiła parlamentarzystka. Dziennikarz zapytał również wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motykę (PSL), dlaczego nie chcą iść do wyborów z Koalicją Obywatelską. - A dlaczego mielibyśmy chcieć? - odparł rzecznik PSL. Podkreślił, że są innymi podmiotami politycznymi i mają różne programy. - I to jest jasne postawienie sprawy w przeciwieństwie do przybudówki Suwerennej Polski - dodał Motyka.