Zapytaliśmy Polaków o rozmowy USA - Rosja. "Współczuję Ukraińcom"

- Nie ufam Amerykanom za nic. - Tak nie może być. Walczy trzy lata taka Ukraina i żeby nie zaprosić jej no negocjacji. - Dla mnie to marnie wygląda, współczuję Ukraińcom - mówili mieszkańcy Warszawy, gdy zapytaliśmy ich o aktualną politykę Donalda Trumpa wobec Ukrainy i Rosji. Działania administracji Trumpa ws. zakończenia wojny wywołały zaniepokojenie wśród europejskich sojuszników, a także podzieliły opinię publiczną w USA, budząc obawy dotyczące przyszłości Ukrainy i stabilności porządku międzynarodowego. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał o to mieszkańców Warszawy w ramach programu "Bazar Polityczny". - Sprzedadzą Ukrainę i marnie to będzie wyglądać. - Niech ta wojna się skończy, ludzie tam giną. Ktoś ten pokój musi zacząć. - Brakowało Ukrainy w tym spotkaniu, bo to o nich chodzi. - Ukraina jest zła, ale oni przez trzy lata tylko gadali w tej kwestii, a nic nie robili. Rosja i tak wszystkiego nie odda. Rosjanie nie ustąpią. - Trump to jest biznesmen i robi wszystko, by mieć tylko korzyść. - Trump dobrze robi, że te spotkanie było bez Europy. Mieli trzy lata - stwierdzili nasi rozmówcy. Jak widać, temat ten rozgrzał już Polaków, jak i resztę Europejczyków, którzy są teraz podzieleni w kwestii dążenia do pokoju przez Donalda Trumpa. Obejrzyj cały odcinek, by dowiedzieć się więcej.