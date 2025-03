Zapytaliśmy o szkolenia wojskowe. Polacy ocenili plan Tuska

- Myślę, że dobry pomysł. To już dawno się powinno wydarzyć. - To wszystko jest potrzebne, takie teraz mamy czasy. - Myślę, że powinno być to zachowane w kwestii dobrowolnej, niż przymusowej. - Nie wiemy, co nas czeka, a zagrożeń jest coraz więcej - mówili mieszkańcy Warszawy, gdy zapytaliśmy ich o pomysł Donalda Tuska ws. szkoleń wojskowych. Inicjatywa premiera zakłada plan wprowadzenia powszechnych i dobrowolnych szkoleń wojskowych dla obywateli Polski, mających na celu wzmocnienie obronności kraju w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa w Europie. Reporter Jakub Bujnik w ramach programu "Bazar Polityczny" rozmawiał o tym z mieszkańcami Warszawy. - Kto chce, niech idzie. Szkolenia powinny być dla wszystkich, dla kobiet tak samo. Dobra propozycja, naprawdę. - Nie wiem, to chyba dla mężczyzn bardziej. - To jest coś powszechnego, jak powszechne jest to zagrożenie. Widać, że ono jest nieuniknione. Wszyscy będą potrzebni. Wszystkie ręce na pokład. Przykro to mówić, ale do tego może dojść i musimy być na to przygotowani - komentowali nasi rozmówcy. Według planów rządu, program szkoleń będzie obejmował zarówno krótkie, 1-2 dniowe kursy, jak i miesięczne szkolenia podstawowe. Uczestnicy tych ostatnich otrzymają wynagrodzenie w wysokości 6 tys. złotych. Obejrzyj cały odcinek, by dowiedzieć się więcej i poznać opinie Polaków.