Zapytaliśmy o 100 dni rządów Tuska. Polacy wydali wyrok

- Nic nie robią, co obiecywali. Według mnie jest bardzo słabo. Zobaczymy, co będzie dalej, ale osobiście nie jestem zadowolony. - To straszne, nie chcę o tym mówić. - Bardzo źle jest, naprawdę, nie wiadomo właśnie, co będzie dalej. Chodzi o rolników i nas Polaków. - Jeszcze gorzej niż poprzednio - mówili krytycznie przed kamerą WP mieszkańcy miejscowości Halinów na Mazowszu o pierwszych 100 dniach rządów koalicji Donalda Tuska. Reporter WP Jakub Bujnik odwiedził trzy miejscowości Mazowszu, by zapytać Polaków o realizację obietnic na pierwsze 100 dni działania nowego rządu. Premier wypełnił jedynie 12 ze swoich 100 konkretów, co nie uszło uwadze wyborców. - Nie liczę na żadną obietnicę. Zawiódł już poprzednio - przyznała emerytka z Halinowa, gdzie w trakcie wyborów parlamentarnych PiS i KO osiągnęły remis pod względem wyników. Tymczasem w Mińsku Mazowieckim bezsprzecznie najlepszy wynik osiągnęli przedstawiciele KO. Mieszkańcy tego regionu mają już bardziej przychylne opinie ws. działań rządu Tuska. - Bardzo dobrze, jest okej. - Wszystko idzie ku dobremu. Zaszła zmiana i myślę, że lepsza, że dzieje się lepiej. - Może spodziewałbym się więcej, ale dużo już osiągnęli - stwierdziła część mieszkańców. Nasi rozmówcy deklarowali tu poparcie dla działań rządu, wskazując, że "sprzątanie po PiS" trwa, dlatego realizacja obietnic wymaga czasu. Co ciekawe, i w Mińsku Mazowieckim pojawiły się i krytyczne głosy. Z kolei w gminie Kołbiel zdecydowaną większością wygrało Prawo i Sprawiedliwość. – To jest żałosne po prostu, to, co się przez te trzy miesiące stało. – Mnie się nie podoba ten rząd. – Zobaczymy, co będzie dalej – usłyszeliśmy od mieszkańców z lokalnego "bastionu PiS". Obejrzyj #bazarpolityczny WP i poznaj opinie Polaków o 100 konkretach Donalda Tuska.