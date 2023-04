Jasny sygnał dla TVP? Miażdżące wyniki ws. "Wiadomości"

Wyborcy PiS wierzą "Wiadomościom" - jako jedyni

Ciekawie w tym kontekście wyglądają odpowiedzi respondentów, jeśli weźmiemy pod uwagę ich preferencje wyborce. Co zrozumiałe, "Wiadomościom" ufają przede wszystkim wyborcy PiS. Aż 68 proc. jest przekonanych, że "Wiadomości" TVP rzetelnie przedstawiają rzeczywistość. Co jednak zwraca uwagę, oznacza to, że w narrację redakcji nie wierzy niemal co czwarty badany (23 proc.).