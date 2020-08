Zaprzysiężenie prezydenta Polski. Wiemy, kto przygotował przemówienie

Informację potwierdziliśmy w dwóch źródłach z otoczenia Pałacu Prezydenckiego. Największą rolę w przygotowaniu przemówienia miał były rzecznik PiS i nieformalny doradca prezydenta Marcin Mastalerek. To m.in za jego sprawą w przemówieniu znalazły się słowa o wyciągnięciu ręki do opozycji, o łączeniu Polaków, a także podkreślające pięć najważniejszych filarów prezydentury. Według prezydenta są to: rodzina, inwestycje, praca, bezpieczeństwo i godność.