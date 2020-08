Zaprzysiężenie prezydenta. Adam Bielan odpowiada Donaldowi Tuskowi

będzie pan patrzył ze smutkiem na ławę opozycji podczas zaprzysiężenia prezydenta że tam będą pustki tego to wiemy wszystkie partie opozycyjne będą obecne będą miał swoich przedstawicieli Bo wiele osób Jedna się ją ubiera między innymi nie wybiera się Rafał Trzaskowski mówi że nie może się wybrać bo się Będzie zajmował dziećmi jedną partię która gotować tą uroczystość jest Platforma Obywatelska Rafał Trzaskowski osobiście inna forma duży kłopot żeby przepracować ślicznie psychologicznie tą porażkę przegrywać politycy tak samo jak w porcie również trzeba umieć trzeba wziąć udział w ważnej uroczystości z punktu widzenia państwa polskiego niezdatna impreza ze zwycięstwem Andrzeja Dudy stoi o przyniesienie głowy państwa na kolejny ślad politycy powinni być na tym na tym sprzątać a czy w czasie przysięgi dochowania wierności postawię ją postanowienia Konstytucji zachowa pan powaga tak jak sugeruję Donald Tusk Donald Tusk 15 lat temu głównym wiedział na zatwierdzenie Lecha Kaczyńskiego sobie wyobrażał by wybory 2005 Lecha Kaczyńskich wygrał i to on dał nam pana prezydenta Kaczyńskiego i on od 15 lat ma ewidentną ewidentny problem z czystością bo chromatyczne wspomnienia po tej porażce kiedy 15 lat temu Polacy odciśnij więc dzisiaj jest na politycznie że publicznie ogłosił ja nie Rafał ostatni kampanii wyborczej wtedy możemy być przykro z tego powodu że jego własne środowisko polityczne się od niego odcina dajmy fikusowi gdzieś w pokoju chlipać tam