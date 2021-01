Zaprzysiężenie Joe Bidena. Uroczystość "inna niż zwykle"

Zaprzysiężenie Joe Bidena. Tradycja w czasach pandemii

Zamieszki w Waszyngtonie: Piotr Mueller: USA, jako dojrzała demokracja, poradzą sobie

Tradycja "Pass in Review" podczas zaprzysiężenia prezydenta USA sięga wydarzeń z 30 kwietnia 1789 roku, gdy George Washington został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. W trakcie jego podróży z Mount Vernon do Nowego Jorku (gdzie miało miejsce pierwsze zaprzysiężenie - red.) Washingtonowi towarzyszyły lokalna milicja oraz Armia Kontynentalna.

Zaprzysiężenie Joe Bidena "inne niż zwykle". Nie tylko z powodu pandemii

Wyjątkiem będzie brak prezydenta Donalda Trumpa . Ten, po wydarzeniach z 6 stycznia na Kapitolu, zapowiedział, że nie pojawi się na zaprzysiężeniu Bidena. Trump ma opuścić Biały Dom w środę rano, by udać się wraz z rodziną do rezydenta Mar-a-Lago na Florydzie.

Tradycja nakazuje inaczej, o czym w rozmowie z Wirtualną Polską przypomniał amerykanista prof. UW Bohdan Szklarski. - Takiej sytuacji we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych nie było. Nigdy nie zdarzyło się tak, by ustępujący prezydent USA nie żegnał nowej głowy państwa. Oni nie muszą się lubić. W 1933 roku, gdy Herbert Hoover ustępował z urzędu, razem z Rooseveltem nie zamienili ani słowa w drodze na Kapitol. Wiemy to, bo jechali w otwartej limuzynie. Ustępujący prezydent nie ma żadnej roli do odegrania w tym dniu, ma po prostu być - podkreślił.