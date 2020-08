Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Zagraniczne media o posłankach Lewicy

Na zaprzysiężeniu prezydenta parlamentarzyści Lewicy mieli założone maseczki w barwach LGBT, a posłanki pozowały przed wejściem do Sejmu z flagami Polski oraz tęczową. - Chciałyśmy przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że konstytucja gwarantuje wszystkim równość - powiedziała Anna Maria Żukowska. Jak dodała, jej ugrupowanie nie godzi się na ponowne "dehumanizowanie osób LGBT".

"LGBT to nie ludzie, to ideologia" - te słowa z okresu kampanii przypomniano prezydentowi. Zostały one potępione przez opozycję i społeczność międzynarodową.