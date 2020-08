Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. "Dziękuję Kwaśniewskiemu". Prezydent mówił o atakach ze strony mediów

Andrzej Duda rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. - To było ogromne przeżycie - powiedział Andrzej Duda. Podziękował za obecność prezydentowi Kwaśniewskiemu mimo, że ma odmienne poglądy. - Pokazał, że państwo polskie jest ważniejsze - podkreślił. Prezydent mówił także o atakach ze strony mediów 5 lat temu i wieszaniu flagi LGBT na figurze Chrystusa.

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy rozpoczęło się chwilę po godzinie 10. Prezydent złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą kadencję. Później przyjął meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa oraz komendanta Służby Ochrony Państwa. Brał udział w mszy świętej w intencji ojczyzny. Po południu na placu Piłsudskiego symbolicznie przyjął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

- To jednak jest duży stres. Trzeba dobrze powiedzieć to, co się chce. Nie wiem, czy się dziś nie stresowałem bardziej niż 5 lat temu - powiedział Andrzej Duda w Polsat News. W rozmowie w Pałacu Prezydenckim przyznał, że to przeżycie dzisiaj było ogromne. - Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli być dziś ze mną - dodał.

Andrzej Duda: Aleksander Kwaśniewski pokazał klasę

Podziękował Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. - Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuje posłom i gościom, którzy przyszli. Ogromnie dziękuję panu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, pokazał klasę - mówił Duda. Zwrócił uwagę, że Kwaśniewski ma inne poglądy, a jednak udowodnił, że państwo polskie jest ważniejsze. - Różnice w poglądach są i będą, ale państwo polskie musi trwać - zaznaczył.

- Wszyscy wiedzą, że w całym szeregu kwestii ideologicznych i politycznych nie zgadzamy się, ale kilkakrotnie się spotykaliśmy, zawsze były to miłe i kulturalne rozmowy i jestem wdzięczny prezydentowi za ten bardzo propaństwowy gest jego obecności dzisiaj - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda o mediach i opozycji. Mówi o pewnym wywiadzie - 5 lat temu atakowały mnie wszystkie media. Może najmniej przez Polsat News. Proszę sobie przypomnieć wywiad z panią Tadlą - odpierał zarzuty o nierówną kampanię wyborczą. - Mój konkurent Bronisław Komorowski znajdował się pod absolutną ochroną medialną - stwierdził.

- Koalicja Obywatelska to jest jeden wielki żal, zbiór pretensji do mniejszych ugrupowań do mniejszych ugrupowań że za mało poparli, pretensji do wszystkich dookoła i obrażanie się na wynik wyborów - mówił prezydent.

Powiedział: "Jeśli oni cały czas się obrażają, to mają problem".

Flagi LGBT na pomnikach w Warszawie

Poruszany był także wątek powieszenia tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. - Wiele ludzi poczuło się urażonych. Nie przypominam sobie, żeby figura Chrystusa była przybrana w jakiekolwiek barwy, nawet we flagę Polski - powiedział. Stwierdził, że nawet ludzie LGBT mogą być urażonych takim działaniem.

- Uważam że próba związania tęczowej flagi z Chrystusem była nie fair. Był to czyn naganny - mówił Andrzej Duda.

- Czuję się prezydentem wszystkich Polaków, którzy mają Polskę w sercu - zaznaczył.

Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda o maseczkach

- Ja nie lubię chodzić w maseczce, ani mi to nie ułatwia mi to życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne. Prosił mnie pan minister Szumowski, prosił mnie też sam pan Pinkas, bym nosił tę maseczkę właśnie w związku z zaprzysiężeniem, które skupi ogromną uwagę społeczną po to, żeby pokazywać, że trzeba się zabezpieczać - przyznał Andrzej Duda.

- Niestety przewidywania ekspertów są takie, że ta liczba zachorować będzie rosła - mówił.

Zapytany, czy się zaszczepi na grypę, prezydent powiedział, że na szczęście szczepienia są dobrowolne i każdy może zrobić, co chce, on też.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl