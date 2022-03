Zaprotestowała w rosyjskiej telewizji. Teraz zdradza kulisy akcji

Protest w kremlowskiej telewizji. "Plakat owinęłam kurtką"

Owsiannikowa opowiada, że jej demonstracja nie była spontaniczna. Akcja została starannie przygotowana. - Kilka dni wcześniej miałam wolne. Kupiłam plakat i markery, narysowałam w domu plakat, nagrałam video. Nikomu nic nie mówiłam. Kiedy przyszłam w poniedziałek do pracy, plakat owinęłam kurtką i od razu zaczęłam analizować, jak rozstawione są kamery, gdzie najlepiej stanąć. Bałam się, że ochroniarz, warujący obok drzwi do studia mnie zatrzyma, ale nie zorientował się, co się dzieje - przekonuje.