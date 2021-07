Zapowiedź rozłamu w rządzie. Najbliższe dni kluczowe dla przyszłości koalicji

W rządzie koalicji Zjednoczonej Prawicy narasta spór o podatki planowane w ramach Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki i lider Porozumienia oraz wiceszef rządu Jarosław Gowin wyznaczyli sobie do niedzieli termin wypracowania kompromisu. - Trwają ostatnie wyliczenia. Nie może być tak, że przedsiębiorca odczuje podwyżkę podatku na poziomie 9 proc. - powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Magdalena Sroka, posłanka Porozumienia - KP PiS. Co nas czeka, jeśli Porozumienie nie zgodzi się na wyższe obciążenia podatników? - Będzie to bardzo interesująca jesień - odpowiedziała enigmatycznie Sroka. Dopytywana, czy chodzi o wcześniejsze wybory, stwierdziła, że - jej zdaniem - nikt na scenie politycznej nie będzie zainteresowany skróceniem kadencji parlamentu podczas IV fali pandemii. Na uwagę dziennikarza WP Patryka Michalskiego, że rząd musi szukać nowych dochodów kosztem kieszeni Polaków, bo według NIK zadłużenie państwa jest rekordowe, parlamentarzystka odpowiedziała, że część regulacji jest potrzebnych, ale nie w takiej skali.