Zaporoska Elektrownia Jądrowa. USA pokazały najnowsze zdjęcie satelitarne

We wtorek Ukraina ostrzegła przed rosyjską prowokacją w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Rosyjskie wojska miały umieścić "obiekty przypominające materiały wybuchowe" na kilku blokach energetycznych elektrowni, aby "symulować atak z zewnątrz". Firma Planet Labs z USA opublikowała najnowsze zdjęcie satelitarne z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Agencja Associated Press udostępniła i przeanalizowała je. Jak podała AP, "zdjęcia nie wykazały żadnych widocznych zmian na dachach sześciu betonowych kopuł ochronnych, pokrywających reaktory elektrowni". W podobnym tonie wypowiedzieli się eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), którzy podali, że nie odnaleźli dotąd ładunków wybuchowych na terenie elektrowni. Członkowie MAEA zastrzegli jednak, że potrzebny jest lepszy dostęp do obiektu. Zupełnie innego zdania są dziennikarze Radia Swoboda. Według ich analizy na dachu pojawiły się tajemnicze obiekty, których wcześniej nie było w tym miejscu. Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest okupowana przez Rosjan niemal od początku wojny w Ukrainie. Rosjanie zajęli obiekt w marcu 2022 roku. Ukraińcy alarmowani o możliwych działaniach Rosjan, pod koniec czerwca rozpoczęli w obwodzie zaporoskim i chersońskim ćwiczenia przygotowujące mieszkańców do potencjalnej sytuacji kryzysowej.