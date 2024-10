Zapomnij o papierowym paszporcie. Polacy o rewolucyjnym pomyśle UE

- Jestem na tak. Technologia idzie do przodu. Chcemy czegoś nowego, więc zawsze może być i tak, i tak- mówiła jedna z rozmówczyni WP, gdy zapytaliśmy ją o rewolucyjny pomysł Unii Europejskiej ws. paszportów. W Brukseli trwają pracę nad wdrożeniem cyfrowych paszportów w ramach aplikacji mobilnej. Projekt "Europejska Tożsamość Cyfrowa" zakłada wprowadzenie cyfrowego portfela, który umożliwi obywatelom UE bezpieczne przechowywanie różnych dokumentów, takich jak paszport, prawo jazdy czy zaświadczenia - wygodnie i w jednej aplikacji. Cyfrowy paszport nie będzie rejestrował śladu węglowego. Reporter Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co sądzą o takim pomyśle. - Jestem za, żyjemy w cyfrowym świecie. Usprawni to ludziom życie. Trzeba byłoby tylko to odpowiednio zabezpieczyć - usłyszeliśmy na Podlasiu. - Jak wszystko będzie w aplikacjach, to łatwiej zawsze jest się komuś włamać, np. hakerom. Są więc plusy i minusy tego rozwiązania. Ja wolałabym zostać na wersji papierowej - stwierdziła inna rozmówczyni. - Takie czasy, że wszystko się zmienia, myślę, że dobry pomysł - przyznała kolejna osoba chwaląca ten pomysł. Obejrzyj całą sondę, by poznać więcej opinii Polaków. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.