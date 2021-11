"Zapomnieli". Mucha oskarża. Padło nazwisko Godek

- Wiara chrześcijańska jest o miłości, a ja mam wrażenie, że ludzie, którzy zaczynają kochać dogmaty, zaczynają też nienawidzić innych ludzi. Z tej nienawiści powstają takie ustawy, takie działania jak działanie Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała posłanka Polski 2050 Joanna Mucha w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, nawiązując do sprawy śmierci ciężarnej 30-latki z Pszczyny. Pytana, kto nienawidzi, do kogo skierowane są te słowa, odparła, że do "autorów tych działań, do pani Kai Godek, do pana Bartłomieja Wróblewskiego (autora wniosku do TK ws. zaostrzenia przepisów aborcyjnych - przyp. red.), do tych wszystkich ludzi, którzy zapomnieli o tym, że chrześcijaństwo jest o miłości i zaczęli kochać dogmaty, zamiast kochać ludzi". - Ja ich w sposób absolutnie bezpośredni obarczam odpowiedzialnością za śmierć tej osoby i za zagrożenie życia bardzo wielu innych polskich kobiet - podkreśliła posłanka. Opowiedziała poruszającą historię o kobiecie, której ciąża zagnieździła się w szwie po cięciu cesarskim.