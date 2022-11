Zapolowali na Rosjan. W kilka sekund zrównali ich z ziemią

Codziennym zadaniem ukraińskich żołnierzy jest szukanie i niszczenie stanowisk obserwacyjnych wroga. Do sieci trafiło nagranie z akcji, gdzie obrońcy Kijowa zaatakowali rosyjskie pozycje na froncie. Wojskowi z Batalionu Skała przeprowadzili sprawną misję w obwodzie donieckim i zlokalizowali jeden z posterunków armii Putina. Kiedy upewnili się, że są to ludzie odpowiedzialni za śmierć tysięcy cywilów z okolicznych miejscowości, rozpoczęli ostrzał z naramiennych wyrzutni rakiet Javelin. Wystarczyły dwa amerykańskie pociski, by zrównać stanowisko Rosjan z ziemią i wysłać ich do piekła. W najbliższych tygodniach pogoda zacznie zmieniać się na niekorzyść prowadzenia dotychczasowych walk. To oznacza pośpiech w działaniach militarnych, dlatego Ukraińcy starają się sprawnie eliminować oddziały wroga i zmuszać pozostałych żołnierzy Kremla do odwrotu za rosyjską granicę, zanim rozpocznie się prawdziwa zima.