Zapolowali na Rosjan. T-72 rozerwany na strzępy

Zaczaili się na Rosjan i zniszczyli ich czołg z zaskoczenia. Do sieci trafiło nagranie z akcji pod Bachmutem, na którym widać płonący T-72. Żołnierze Putina próbowali zająć pozycję obrońców Kijowa, jednak nie mieli pojęcia, że w zaroślach czekają na nich Ukraińcy. W pewnym momencie dochodzi do ataku, w jego następstwie dochodzi do detonacji zgromadzonej w środku czołgu amunicji, czemu towarzyszą wielkie kule ognia i kłęby czarnego dymu. Jak przekazało dowództwo 53. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, wraz z rosyjskim T-72 z frontu została wyeliminowana jego załoga. "Wróg próbował przebić się przez ukraińską linię obrony. Nie wziął jednak pod uwagę, że natknął się na naszych chłopaków. Utrzymaliśmy swoją pozycję i zniszczyliśmy czołg wraz z załogą. Trzymamy linię" - zapewnił ukraiński żołnierz na Telegramie.