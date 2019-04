Zapłaciła za "błogosławieństwo" 1200 zł. Policja szuka oszustki

Mieszkanka Włodawy (woj. lubelskie) straciła 1200 zł, bo zaufała kobiecie spotkanej na ulicy. Oszustka namówiła ją na "błogosławieństwo” pieniędzy. Policjanci szukają świadków zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w środę na ul. Czerwonego Krzyża ok. godz. 9.20. 45-letnia mieszkanka Włodawy została zaczepiona na deptaku przez nieznaną jej starszą kobietę, która poprosiła ją o 10 groszy. 45-latka widząc, że ma do czynienia z biedną osobą, wyjęła portfel i dała jej 10 zł.