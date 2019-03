Strzelał do kotki jak do tarczy. Prokuratura postawiła mu zarzuty

Policjanci z Giżycka zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kilkukrotne postrzelenie z wiatrówki 1,5-rocznej kotki. Kotka w ciężkim stanie trafiła do lecznicy weterynaryjnej. W sobotę prokuratura postawiła 39-latkowi zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem policjanci przyjęli w środę. Sprawę zgłosiła przedstawicielka Giżyckiego Stowarzyszenia "Brat Kot". Kobieta poinformowała, że do fundacji został przywieziony ranny kot, prawdopodobnie postrzelony. Zwierzę w ciężkim stanie trafiło do lecznicy weterynaryjnej. Z opinii lekarza wynika, że kot został postrzelony z wiatrówki. Śrut trafił go trzykrotnie w głowę i dwukrotnie w tułów.